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Бывший глава Марий Эл пожаловался на «пыточные условия» в СИЗО «Лефортово»

Игорь Трунов
10:37, 4 октября 2018
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Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по делу о взятке, обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с жалобой на «карательное содержание» в следственном изоляторе «Лефортово». Маркелова пытаются вынудить оговорить себя, заявил его адвокат Игорь Трунов.

Бывший глава Марий Эл пожаловался на «пыточные условия содержания» в СИЗО, моральное давление, обыски и то, что его более 10 раз переводили из одной камеры в другую. Он заявил, что не может получить медицинскую помощь, несмотря на проблемы с сердцем и воспаление суставов, из-за чего его состояние здоровья ухудшается.

Леонид Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. В апреле 2017 года он ушел в отставку, после чего был арестован по обвинению в получении взятки. Также Маркелова подозревают в незаконном хранении боеприпасов.

Дело Леонида Маркелова

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