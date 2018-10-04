Бывший глава Марий Эл пожаловался на «пыточные условия» в СИЗО «Лефортово»

Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по делу о взятке, обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с жалобой на «карательное содержание» в следственном изоляторе «Лефортово». Маркелова пытаются вынудить оговорить себя, заявил его адвокат Игорь Трунов.

Бывший глава Марий Эл пожаловался на «пыточные условия содержания» в СИЗО, моральное давление, обыски и то, что его более 10 раз переводили из одной камеры в другую. Он заявил, что не может получить медицинскую помощь, несмотря на проблемы с сердцем и воспаление суставов, из-за чего его состояние здоровья ухудшается.