Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом 11 января на заседании Басманного суда Москвы заявил представитель следствия. Маркелова подозревают в незаконном хранении боеприпасов.

Дело на данный момент находится в прокуратуре для определения подсудности. Согласно материалам, при обыске у Маркелова были найдены патроны для стрелкового оружия.

Леонид Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. 6 апреля 2017 года он подал в отставку по собственному желанию.

Через неделю Маркелов был задержан сотрудниками Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 235 миллионов рублей.

По данным СК, взятку передавал владелец птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш за покровительство и содействие в получении господдержки. Свою вину Маркелов не признает.