Арестованный за взятку бывший губернатор Марий Эл попросил Путина о помиловании. В стихах
Бывший губернатор Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по обвинению во взятке, написал обращение к президенту Владимиру Путину в стихах, в котором просит разобраться в деле и помиловать его.
«Миловать — прерогатива // Праведных государей. Их божественная нива — // За грехи прощать людей», — завершает Маркелов стихотворение.
Текст стихотворения опубликовал телеканал «Дождь», корреспондент которого Когершын Сагиева входит в Общественную наблюдательную комиссию Москвы; в публикации сказано, что бывший губернатор передал письмо правозащитникам в конце мая, однако следователи «цензурировали» его около месяца.
Вот полный текст стихотворения в том виде, в которого его опубликовал «Дождь»:
«Вы, Маркелов, взяли взятку».
Кто вам это рассказал?
Отвечаю по порядку:
Взятку, взятку я не брал.
У моих друзей купили
Агрохолдинг. Много лет
Им потом руководили
Это сделка, — мой ответ.
Заплатили все налоги
Через свой расчетный счет.
Вы поверьте! Видят боги,
Все же я не идиот.
Если взятка для чего же
Огороды городить,
Господи, помилуй боже,
Как же мне их убедить?
Ночь прошла перед распятьем,
И последовал арест.
Вот и новое занятье,
Испытанье — новый крест
Семь шагов вдоль стенки прямо
И направо только три.
Дворик — каменная яма,
И охрана у двери.
Из угрюмых укоулков
Не узнаешь новостей.
Час — тюремная прогулка,
Только в камере страшней.
Конвоир гремит ключами,
И защелкнули засов.
И бессонными ночами
Не увидишь вещих снов.
Мы грешили несомненно
С объективной стороны,
Но признаться откровенно
Я страдаю без вины.
Без вины и доказательств
Заговор моих врагов,
При стеченье обстоятельств
Все понятно и без слов.
Я врагов не осуждаю,
Я их смог давно простить.
И скорее предлагаю:
Мир навеки заключить.
Вот друзьям не дозвониться,
И не стоит полагать,
Трудно им сейчас решиться
Арестанту помогать.
Я, бросая все на свете,
Был готов для вас служить,
А сегодня моим детям
Не на что, простите, жить.
Для наивного поэта
В этот миг, как никогда,
Нужна помощь и защита.
Где вы «Дамы», господа!
Мое горе не измерить,
И, по правде говоря,
Продолжаю все же верить
В справедливого царя.
Верить в бога и молиться,
И прощения просить.
Я надеюсь сохраниться
И детей своих растить.
Мне один лишь путь остался
«Еже си на небеси»,
Чтобы в доле разобрался
Президент всея Руси.
Миловать — прерогатива
Праведных государей.
Их божественная нива —
За грехи прощать людей.