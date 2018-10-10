Бывший глава Марий Эл пожаловался на временную слепоту из-за условий содержания в СИЗО

Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый в коррупции, заявил о временной потере зрения из-за условий содержания в следственном изоляторе «Лефортово». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.

По его словам, Маркелов пожаловался правозащитникам на онемение руки и временную слепоту, которая позже прошла. Он также сообщил, что испытывает сильные боли в суставах; по его мнению, это связано с отсутствием горячей воды в СИЗО. Ее отключили из-за ремонта, заявил Мельников.

Маркелов также заявил, что врачи в «Лефортово» относятся к нему «по-человечески» и стараются оказывать помощь, но ее не хватает.