Издание «Проект» выпустило большое исследование о российских чиновниках и их родственниках. Изучив биографии 1329 человек, занимающих в России должности в основных сферах государственного управления (от президента, министров, силовиков и до руководителей госкомпаний, крупнейших бюджетных музеев, СМИ и вузов), журналисты пришли к выводу, что у 76% из них (то есть у 1012 человек) есть родственники, занимающие должности в сфере госуправления и в бизнесе, связанном с государством.

«Это огромная доля — трое из каждых четырех российских руководителей либо сами наследуют другим чиновникам, либо устроили жизнь своих потомков за государственный счет», — говорится в исследовании.

Путин, Кадыров и силовики передают Россию по наследству. Как устроено кумовство в стране? Проект

Журналисты рассчитали процент высших госслужащих, у которых есть родственники во власти или связанном с государством бизнесе (так называемый «индекс »). В некоторых структурах этот показатель достигает 100%. В частности, у каждого высокопоставленного руководителя Верховного суда и Минобороны есть родственники, работающие на связанных с государством должностях. Среди членов Совета Федерации этот показатель составляет 86%, среди депутатов Госдумы — 84%, среди руководителей управделами президента — 85%, администрации президента — 68%. Кроме того, трудоустроить во власть или в околовластные структуры своих родственников смогли все руководители и члены правления Сбербанка, ВТБ, «Газпрома», Россельхозбанка, корпорации «ВЭБ.РФ», «Ростелекома», «Автодора» и РЖД.

«Проект» также пишет, что в России сформировались или формируются правящие династии — «группы связанных родством людей, которые одновременно занимают разные ответственные посты (нередко вступая в прямой конфликт интересов, где, к примеру, отец является непосредственным начальником сына)». Всего журналисты выделяют 25 таких «правящих династий».

Лидером по числу родственников, занятых в госуправлении или в связанном с государством бизнесе, стал глава Чечни Рамзан Кадыров. По подсчетам «Проекта», его друзья и родственники работали или работают на 96 таких должностях. Большинство из них занимают посты в республике. Например, в правительстве Чечни они занимают не менее девяти мест из 20. Не менее восьми человек из окружения Кадырова находятся на высоких постах на федеральном уровне, среди них — депутат Госдумы Адам Делимханов и сенатор Сулейман Геремеев.

Президент России Владимир Путин, как говорится в публикации «Проекта», трудоустроил 27 своих родственников на должности во власти или в связанный с государством бизнес. Среди них — Алина Кабаева (ее называют давней партнершей Путина и матерью его сыновей), предполагаемая любовница Светлана Кривоногих, бывшая жена Людмила Очеретная (Путина), двоюродная племянница Путина Анна Цивилева (занимает пост замминистра обороны РФ), ее муж Сергей Цивилев (министр энергетики РФ) и другие.

В список «правящих династий» также попали сенатор Арсен Каноков (19 родственников), глава «Ростеха» Сергей Чемезов (16), помощник президента РФ Николай Патрушев (15), директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин (15), сенатор Артем Шейкин (13), сенатор Сулейман Керимов (13), депутат Госдумы Зелимхан Муцоев (12), глава ВТБ Андрей Костин (12).

Из исследования «Проекта» также следует, что 293 из 1012 госслужащих, вошедших в выборку издания — это силовики (29%). Только в гражданских ведомствах этот показатель составляет 21%. Кроме того, более 20% попавших в исследование чиновников имеют силовиков среди своих ближайших родственников. По подсчетам журналистов, 58% госслужащих современной России — это потомки советских чиновничьих династий или сами бывшие госслужащие, занимавшие эти должности в СССР.

«Они передают нас с вами по наследству — как имущество», — отмечает в видеоверсии исследования главный редактор «Проекта» Роман Баданин.