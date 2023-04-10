Микрофинансовая компания, связанная с бывшей женой Путина, за год войны увеличила прибыль на 140 миллионов рублей Сама Людмила Очеретная заработала на микрозаймах 58 миллионов

Alexander Zemlianichenko / AP / Scanpix / LETA

Микрофинансовая организация CarMoney, связанная с бывшей женой президента РФ Владимира Путина Людмилой Очеретной, по итогам 2022 года заработала рекордные 391,3 миллиона рублей. Как сообщает телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на отчетность компании, за год войны чистая прибыль CarMoney выросла на 66% по сравнению с мирным временем.

Кроме того, в первой половине 2022 года CarMoney заняла пятое место по объему прибыли среди микрофинансовых организаций, раскрывших отчетность, а также оказалась на восьмом месте по общему размеру портфеля микрозаймов.

Компания выдает займы под залог автомобилей. Она была создана еще в 2010 году, но до появления в числе ее собственников Очеретной почти не развивалась, отмечают журналисты. Владельцем организации с 2017 года до конца декабря 2022-го числился кипрский офшор Carmoney CY LTD, который, по данным «Можем объяснить», контролируется компанией «Меридиан». 99% этой фирмы, в свою очередь, принадлежат бывшей жене российского президента.

В конце декабря 2022 года микрофинансовая организация сменила владельца. Ее новым собственником стало ООО «Смарттехгрупп». Таким образом, считают журналисты, компания полностью перешла в российскую юрисдикцию, чтобы избежать западных санкций. Сама Очеретная уже находится в санкционном списке Великобритании.

При этом бывшая жена российского президента могла сохранить контроль над компанией, полагают журналисты «Можем объяснить». Генеральный директор нового собственника CarMoney Антон Зиновьев — партнер Очеретной по бизнесу по аренде смартфонов «Запросто», а офис микрофинансовой организации находится в здании на улице Воздвиженка в центре Москвы, которым владеет Очеретная и ее муж — Артур Очеретный.

Согласно аудиторскому заключению к финансовой отчетности CarMoney, Очеретная лично получила от CarMoney 58 миллионов рублей в 2022 году.

Как отмечает «Можем объяснить», компания бывшей жены президента России наращивала прибыль на фоне роста закредитованности россиян в год начала войны с Украиной. Так, по данным Центробанка РФ на 1 декабря 2022 года, финансовые компании выдали жителям страны займов на рекордные 27 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом довоенного 2021 года (24,6 триллиона рублей) этот показатель вырос на 10%.