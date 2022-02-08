Все говорят про новый фильм Netflix «Аферист из тиндера» Это реальная история мошенника, который вгонял в долги влюбленных в него женщин

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Сесиль Фьеллхёй Netflix

2 февраля стриминговый сервис Netflix показал документальный фильм «Аферист из тиндера». Он посвящен уроженцу Израиля Саймону Леваеву, который, , знакомился с женщинами в тиндере, притворяясь богатым бизнесменом, а затем выманивал у них крупные суммы и тратил их, чтобы добиваться других женщин. В фильме снялись три его жертвы. «Аферист из тиндера» вышел на первое место в трендах Netflix в России. «Медуза» рассказывает историю этого человека.

Внимание. В этом тексте много спойлеров. Если вы хотите посмотреть фильм «Аферист из тиндера», то лучше начать с него.

Саймон Леваев казался Сесиль Фьеллхёй идеальным бойфрендом. Ради него она влезла в долги на четверть миллиона долларов

UX-дизайнер Сесиль Фьеллхёй впервые встретилась с Саймоном Леваевым в январе 2018 года. На тот момент ей было 29 лет, и она недавно переехала в Лондон из Норвегии. Однажды субботним вечером она сидела в тиндере и увидела фото привлекательного мужчины. У него в профиле были фото из частного самолета и была указана должность — директор компании LLD Diamonds. Сесиль свайпнула вправо; как оказалось, она тоже понравилась незнакомцу.

Они договорились выпить кофе в лобби дорогого отеля Four Seasons. Сесиль рассказала о своем детстве в Норвегии и переезде в Великобританию, а Саймон — о том, что он занимается алмазным бизнесом. По словам девушки, он был «очарователен» и «вел себя как джентльмен». Новый знакомый сказал ей, что у него назначена деловая встреча в столице Болгарии Софии — и неожиданно предложил полететь с ним на его частном самолете. Сесиль согласилась, подумав, что отказаться «было бы глупо».

Они полетели в Софию. Их сопровождали еще несколько человек, в том числе бизнес-партнер Саймона, телохранитель Петер и девушка с маленьким ребенком. Саймон объяснил, что это его ребенок; с его матерью они уже не вместе, но он продолжает помогать им. В самолете Сесиль разговорилась с девушкой, и та отзывалась о Саймоне как о порядочном человеке. Сесиль поискала имя нового нового знакомого в гугле и сделала вывод, что он еще и богатый наследник: фирмой LLD Diamonds, директором которой он назвался, владел бизнесмен по имени .

Подробнее про Льва Леваева и его бизнес В Израиле задержали шесть человек за контрабанду алмазов из России. Среди подозреваемых — сын и брат «алмазного короля» Льва Леваева

Они переночевали в Софии и вернулись в Лондон на следующий день. Сесиль начала переписываться с Саймоном, который признавался ей в любви и называл своей будущей женой. Он не смог приехать в Лондон на ее 30-летие, но отправил 100 алых роз. В другой раз он прилетел в Осло на несколько часов, чтобы провести время вместе. Сесиль влюбилась; по ее словам, ей казалось, что Саймон тоже относится к ней серьезно. Они собирались съехаться, и он предложил ей начать искать съемную квартиру в Лондоне, установив потолок цены на уровне 15 тысяч долларов.

Он рассказывал ей, что его бизнес довольно опасен, что он на пороге закрытия крупной сделки и получает угрозы от «врагов». Спустя шесть недель после знакомства Саймон заявил, что ему посоветовали «не оставлять цифровой след», поэтому он временно не сможет пользоваться банковскими картами. Саймон попросил Сесиль оформить кредитку American Express на свое имя и передать ему. А спустя еще несколько недель он рассказал, что на него напали. К счастью, с ним все в порядке, но пострадал его охранник Петер, заявил Саймон. Он отправил Сесиль фото окровавленной головы Петера.

Саймон сказал, что ему придется на время залечь на дно и что ему нужна помощь с деньгами. Сесиль привезла для него в Амстердам 25 тысяч долларов наличными и стала оформлять все новые кредитные карты. Очень быстро ее долг достиг 250 тысяч долларов. Когда банк отказался принять выписанный Саймоном чек на 500 тысяч долларов, Сесиль поняла, что ее обманули. По ее словам, для нее стало шоком, что «ее бойфренд оказался не ее бойфрендом». Она заблокировала Саймона. А он внезапно стал ей угрожать, заявляя, что она «не может просто так исчезнуть».

Саймон Леваев оказался уроженцем Израиля Шимоном Хаютом. На родине его обвиняли в мошенничестве еще в 2011 году

Сесиль заявила в полицию. Но полицейские ответили, что если она добровольно брала кредиты, они ничего не могут сделать. Девушка связалась с компанией American Express, где оформляла одну из кредитных карт для Саймона. Ей сказали, что ее бывший бойфренд — уроженец Израиля по имени Шимон Хают, который до этого уже обманул несколько женщин в Финляндии. Позднее выяснилось, что одна из его жертв была той женщиной, которая во время полета в Софию представилась матерью его ребенка и убеждала Сесиль в его порядочности; мотивы ее поступка неизвестны.

Сесиль также связалась с журналистами из норвежского издания Verdens Gang (VG), чтобы они провели расследование. Для этого она предоставила им все материалы, связанные с Шимоном Хаютом — их переписку, фотографии, видео, банковские документы. Журналисты выяснили, что Хают вырос в поселении Бней-Брак — пригороде Тель-Авива, где живут в основном ортодоксальные евреи. Они съездили в Бней-Брак и нашли квартиру Хаюта; им даже удалось пообщаться с его матерью, но она заявила, что перестала поддерживать связь с сыном с тех пор, как ему исполнилось 18 лет.

Криминальная история Хаюта оказалась еще более длинной, чем думала Сесиль. В полиции Израиля журналистам рассказали, что в 2011 году Хаюта обвинили в мошенничестве с банковскими чеками (сообщалось, что он крал чековые книжки у людей, на которых работал), но он уехал из страны до суда и поселился в Европе. В 2015 году власти Финляндии приговорили его к двум годам тюрьмы за хищение денег у трех женщин. В 2017-м его депортировали в Израиль, но он снова сбежал. В том же году он официально поменял имя на Саймон Леваев. Вскоре после этого и состоялось его знакомство с Сесиль.

Пернилла Шохольм была подругой Леваева. Он стал одалживать у нее деньги и расплатился дорогими часами, которые оказались фальшивкой

Еще одну зацепку журналисты VG получили, изучая выписки из банков, которые им предоставила Сесиль. Они заметили, что Саймон использовал деньги с ее кредитной карты, чтобы купить билеты на самолет для шведки Перниллы Шохольм. Они связались с ней через соцсети, и Пернилла поняла, что тоже стала жертвой обмана.

Они познакомились в тиндере в марте 2018 года. Пернилла только что рассталась с мужчиной, с которым была вместе восемь лет. Саймон показался ей очень внимательным и заботливым человеком. Их отношения из романа быстро переросли в дружбу. Они часто переписывались и вместе отдыхали. Иногда их сопровождали девушки Саймона. Однажды Пернилла на несколько недель улетела с Саймоном и его девушкой Полиной на греческий остров Миконос. Они ужинали в дорогих ресторанах и ночевали в номерах класса люкс. Все оплачивал Саймон.

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Он начал просить денег у Перниллы спустя восемь месяцев после знакомства. Говорил, что ему поступают угрозы и что он не может доверять никому, кроме нее. Пернилла отдала ему больше 45 тысяч долларов (по другим данным, от 67 до 80 тысяч долларов). Саймон обещал, что все вернет, но пока его банковские счета заморожены из-за происков «врагов», он может лишь подарить ей свои дорогие часы.

Примерно в этот момент с Перниллой связались журналисты VG. Она рассказала им, что скоро они с Саймоном встретятся в Мюнхене, чтобы они могли сделать фото и видео. На этой встрече Саймон передал Пернилле обещанные часы, которые, как оказалось позже, были фальшивыми. После возвращения из Мюнхена она в присутствии журналистов позвонила ему и сказала, что знает об обмане. Саймон ответил, что она ничего не докажет. «Если ты меня подставишь, ты будешь расплачиваться за это всю оставшуюся жизнь», — добавил он.

Айлин Шарлотт собиралась выйти замуж за Леваева и отдала ему больше 100 тысяч долларов. А потом помогла поймать его

Статья VG «Аферист из тиндера» вышла в феврале 2019 года. Она попалась на глаза Айлин Шарлотт — жительнице Нидерландов, которая на тот момент встречалась с Саймоном 14 месяцев и планировала выйти за него замуж. Айлин поняла, что он записывал для нее точно такие же видео с признаниями в любви, как и для Сесиль. И что он присылал ей такое же же фото окровавленной головы своего якобы охранника, как Сесиль. И что она уже успела одолжить ему около 140 тысяч долларов.

Саймон пытался убедить Айлин, что статью заказали его конкуренты. Она сделала вид, что поверила. Поскольку на тот момент он уже начал жаловаться на проблемы с деньгами, Айлин, которая работала в модной индустрии, предложила продать его брендовую одежду на Ebay. Деньги, вырученные за счет продажи, она забрала себе. О какой сумме шла речь, неизвестно. В документальном фильме Netflix Айлин сказала, что это было меньше тех денег, которые она потеряла, но все равно «похоже на небольшую расплату».

Айлин Шарлотт Netflix

Кроме того, именно Айлин помогла задержать Саймона. Она знала, что после выхода статьи VG он стал использовать имя Давид Шарон, и сообщила об этом полиции. В июле 2019 года Саймон был задержан в Греции за использование поддельных документов. Его экстрадировали в Израиль, где все-таки осудили за преступления 2011 года. Леваев получил около 48 тысяч долларов штрафа и 15 месяцев тюрьмы, но отсидел только пять: его выпустили в рамках программы по сокращению числа заключенных во время пандемии.

Пернилла после новостей об освобождении Саймона заявила, что разочарована израильской судебной системой: «Он обманывал людей, и его выпустили из тюрьмы через пять месяцев? Вы там в Израиле с ума сошли?»

Жертвы Леваева до сих пор не могут прийти в себя. А он после тюрьмы продолжил фотографироваться в бизнес-джетах и пользоваться тиндером (но сейчас уже нет)

Все три женщины — Сесиль Фьеллхёй, Пернилла Шохольм и Айлин Шарлотт — стали героинями документального фильма «Аферист из тиндера». Его режиссер отметила, что Саймон Леваев казался им идеальным мужчиной, и не в материальном, а в эмоциональном плане. Он посылал им цветы и помнил про их дни рождения, но не делал дорогих подарков вроде дизайнерских сумок или ювелирных украшений. «Он был просто очень последовательным, любящим бойфрендом», — отметила Моррис.

Трейлер фильма «Аферист из тиндера» Netflix

Сесиль после отношений с Саймоном столкнулась с суицидальными мыслями и обращалась за психологической поддержкой. На нее подали в суд несколько банков, где она оформляла кредитные карты. Она объявила себя банкротом в Великобритании, однако в Норвегии у нее этого статуса нет, поэтому ее проблема с выплатой денег пока не решена. Кроме того, Сесиль открыла благотворительную организацию Action:Reaction, которая помогает жертвам мошенничества преодолеть психологическую травму.

Пернилла также заявила о личном банкротстве и поселилась вместе с матерью. Она занималась продажей недвижимости и, по ее словам, всегда комфортно чувствовала себя в бизнесе, но история с Саймоном подорвала ее уверенность в себе. Обе женщины заявили, что до сих пор переживают последствия произошедшего. Зато они стали близкими подругами.

Саймон, по всей видимости, живет в Тель-Авиве. Он не понес наказания за свое предполагаемое мошенничество в Европе. Точное число его жертв . В 2019 году его отца, главного раввина израильской авиакомпании «Эль Аль» Йоханана Хаюта опрашивали по подозрению в причастности к мошенничеству сына. Он отрицал вину. Саймон тоже настаивал, что не обманывал женщин — по его словам, это они развлекались за его счет.

После выхода из тюрьмы он позиционировал себя как эксперта в сфере недвижимости и бизнес-консультанта. Он завел в инстаграме аккаунт simon_leviev_official, где публиковал свои фото в роскошных автомобилях, самолетах и на яхтах. Еще он продолжил сидеть в тиндере и стал встречаться с моделью Кейт Конлин, которая отказывалась верить, что он обманывал других женщин. По ее словам, он продает недвижимость в Израиле, а «суммы, которые, как говорят, он похитил, эквивалентны подаркам, которые он купил мне в субботу».

После выхода документального фильма Netflix число подписчиков Леваева в инстаграме увеличилось со 100 до 200 тысяч. Правда, сейчас этот аккаунт уже недоступен (зато появился новый). Также его забанили в тиндере. А компания LLD Diamonds, главой которой он представлялся, заявила, что не имеет к нему никакого отношения. Кейт Конлин рассказала Radar Online, что они с Леваевым расстались, но продолжают дружить, и в обвинения против него она все еще не верит.

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Ольга Корелина