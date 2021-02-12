Анна Сорокина на вынесении приговора по своему делу, 9 мая 2019 года Steven Hirsch / New York Post / AP / Scanpix / LETA

Из тюрьмы в Нью-Йорке вышла 30-летняя уроженка России Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), в 2019 году осужденная за хищение около 200 тысяч долларов. Об этом пишет The Insider со ссылкой на данные Департамента исправительных учреждений штата Нью-Йорк. Информацию об освобождении Сорокиной подтвердил источник The Insider.

Предполагается, что после освобождения Сорокину депортируют в Германию — у нее есть гражданство этой страны.

Сорокина должна была провести в тюрьме по меньшей мере четыре года, но ее освободили примерно на полгода раньше за хорошее поведение. Слушания об условно-досрочном освобождении прошли в октябре 2020 года. На них Сорокина извинилась за то, что сделала. «Я осознаю, что многие люди пострадали, хотя я думала, что не делаю ничего плохого», — цитировал ее слова New York Post.

Также Сорокина выплатила 199 тысяч долларов в виде компенсации потерпевшим и 24 тысячи долларов в виде штрафов, назначенных судом, сообщал в январе The Insider. По информации издания, у Сорокиной появились деньги после того, как стриминговый сервис Netflix заплатил ей 320 тысяч долларов за право снять сериал по ее истории.

Как сообщает The Insider, после освобождения Сорокина завела аккаунт в твиттере под именем Анна Делви и прокомментировала сообщение Офиса окружного прокурора Манхэттена о приговоре по ее делу фразой «Хорошая работа» (на момент написания текста «Медузы» в этом аккаунте не было твитов, а доступ к нему был ограничен из-за «необычной активности»). Сорокина сделала несколько постов и в своем инстаграме, который она тоже ведет под именем Анны Делви. Инстаграм молодой женщины продолжал обновляться и в то время, когда она была в тюрьме.

Подпись под фото: Тюрьма так утомительна, вы даже не представляете

Анна Сорокина несколько лет вела светскую жизнь в Нью-Йорке, представляясь богатой немецкой наследницей по фамилии Делви. Она жила в отелях и ела в ресторанах в кредит, одалживала деньги у своих состоятельных знакомых. В 2016 году молодая женщина пыталась получить в банке кредит в 22 миллиона долларов — якобы на открытие арт-клуба в Нью-Йорке. В октябре 2017 года ее арестовали. Присяжные признали Сорокину виновной в хищении более 200 тысяч долларов у различных банков и частных компаний. В мае 2019 года суд приговорил ее к тюремного заключения.

Netflix объявил о покупке прав на экранизацию истории Сорокиной в 2018 году. Сценарий к сериалу написала Шонда Раймс, создательница сериалов «Анатомия страсти» и «Скандал». Роль Сорокиной сыграла актриса Джулия Гарнер из сериала «Озарк». Съемки затянулись из-за пандемии и завершились лишь недавно, пишет The Insider. Планируется, что сериал выйдет до конца года. Сообщалось, что над проектом по истории Сорокиной также работает канал HBO вместе с создательницей сериала «Девочки» Линой Данэм. Кроме того, в 2019 году на BBC вышел подкаст о жизни Сорокиной.

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Ольга Корелина