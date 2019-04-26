В США уроженку России признали виновной в хищении более 200 тысяч долларов. Она выдавала себя за богатую наследницу из Германии

В Нью-Йорке присяжные признали виновной в хищении более 200 тысяч долларов 28-летнюю уроженку России Анну Сорокину, которая выдавала себя за богатую наследницу из Германии. Об этом сообщает СNN.

Сорокина признана виновной в попытке хищения, трем пунктам хищения в крупном размере и краже услуг. Наказание суд назначит ей 9 мая. По обвинению в хищении Сорокиной грозит до 15 лет лишения свободы.

При этом, как отмечает The New York Times, присяжные оправдали Сорокину по обвинению в хищении 22 миллионов долларов, которые она пыталась взять в кредит в банке, и краже 60 тысяч долларов, которые ее подруга, фоторедактор журнала Vanity Fair, заплатила вместо нее за отдых в Марокко.

Анна Сорокина несколько лет вела светскую жизнь в Нью-Йорке, представляясь богатой немецкой наследницей по фамилии Делви. Она жила в отелях и ела в ресторанах в кредит, а также одалживала деньги у своих состоятельных знакомых. В 2016 году Сорокина пыталась получить в банке кредит в 22 миллиона долларов — якобы на открытие арт-клуба в Нью-Йорке. Сорокину взяли под стражу в октябре 2017 года.