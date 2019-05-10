В США уроженку России осудили за хищение более 200 тысяч долларов. Она выдавала себя за богатую наследницу

Суд в Нью-Йорке приговорил 28-летнюю уроженку России Анну Сорокину к 4-12 годам тюрьмы по обвинению в хищении более 200 тысяч долларов, сообщает BBC News.

По решению суда, она проведет в тюрьме по меньшей мере четыре года, после чего сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Если ее не освободят досрочно, то максимальный срок заключения составит 12 лет. После освобождения ее депортируют в Германию — у Сорокиной есть гражданство этой страны.

В конце апреля присяжные признали Сорокину виновной в хищении более 200 тысяч долларов. При этом по двум пунктам обвинений ее оправдали — в хищении 22 миллионов долларов под видом кредита у банка и краже 60 тысяч долларов, которые ее подруга, фоторедактор журнала Vanity Fair, заплатила вместо нее за отдых в Марокко.

Анна Сорокина несколько лет вела светскую жизнь в Нью-Йорке, представляясь богатой немецкой наследницей по фамилии Делви с состоянием в 60 миллионов долларов. Сорокина жила в отелях и ела в ресторанах в кредит, а также брала в долг деньги у своих состоятельных знакомых. В октябре 2017 года ее арестовали.