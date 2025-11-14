«Афериста из тиндера» Саймона Леваева (героя фильма Netflix) освободили из тюрьмы в Грузии

Гражданин Израиля Саймон Леваев (настоящее имя Шимон Хаю), известный как «аферист из тиндера», вышел на свободу из тюрьмы в Кутаиси после двух месяцев заключения, сообщила его адвокат Мариам Кублашвили изданию «Эхо Кавказа» 14 ноября.

По ее словам, Левиев покинул тюрьму без каких-либо условий — без залога, без процессуальных обязательств и без ограничений на передвижение.

Левиева задержали 15 сентября в аэропорту Батуми по запросу властей Германии, он находился в розыске по линии Интерпола. Однако, как утверждает адвокат, Германия отозвала запрос на его арест и экстрадицию.

35-летний Саймон Леваев известен по документальному фильму «Аферист из тиндера» (The Tinder Swindler), который вышел в феврале 2022 года. В нем рассказывалось, что Леваев знакомился с женщинами в тиндере, притворяясь богатым бизнесменом, а затем выманивал у них крупные суммы денег и тратил их, чтобы добиваться других женщин. По оценке авторов фильма, ему удалось выманить у жертв около 10 миллионов долларов.

По данным издания «Проект», одной из жертв «афериста из тиндера» стала жена бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова Ирина Маркелова-Старыгина. В 2012 году она внезапно уехала из Йошкар-Олы в Лондон к Леваеву, с которым познакомилась в тиндере. Жена главы республики продала одну из квартир, принадлежавших семье Маркеловых, и передала деньги мошеннику, после чего он исчез.

