В Грузии задержали «афериста из тиндера» Саймона Леваева

В аэропорту Батуми задержали гражданина Израиля Саймона Леваева (настоящее имя Шимон Хаю), известного как «аферист из тиндера». Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Я разговаривал с ним сегодня утром после задержания, но пока мы не понимаем причины [задержания]. Он свободно путешествовал по всему миру», — приводит издание слова адвоката Леваева.

Информацию о задержании Леваева подтвердили грузинскому телеканалу «Рустави 2» в МВД Грузии. Телеканал пишет, что Леваев находился в розыске по линии Интерпола.

В феврале 2022 года документальный фильм про Леваева выпустил Netflix. Он назывался «Аферист из тиндера». В нем рассказывалось, что он знакомился с женщинами в тиндере, притворяясь богатым бизнесменом, а затем выманивал у них крупные суммы денег и тратил их, чтобы добиваться других женщин. Он выдавал себя за сына израильского миллиардера и алмазного магната Льва Леваева. Его профиль в тиндере, где он знакомился с будущими жертвами, был заполнен фотографиями частных джетов и дорогих яхт. По оценке авторов фильма, ему удалось выманить у жертв около 10 миллионов долларов.

Саймон Леваев был задержан в Греции в 2019 году за использование поддельных документов. Его экстрадировали в Израиль, где приговорили к 15 месяцам тюрьмы по делу о мошенничестве. Через пять месяцев его выпустили в рамках программы по сокращению числа заключенных во время пандемии.

В ноябре 2024 года суд в Тель-Авиве обязал Леваева выплатить 415 тысяч шекелей (более 100 тысяч евро) в качестве компенсации одной из своих жертв, Кейт Конлин. В исковом заявлении, поданном Конлин, говорилось, что Леваев причинил ей «моральный и физический ущерб» и разрушил ее карьеру в Израиле. Кроме того, согласно иску, Леваев угрожал Конлин и принуждал ее брать кредиты в нескольких банках на свое имя, но не вернул ей деньги.

