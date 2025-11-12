Рязанский районный суд начал рассматривать дело Алексея Полтавца, который заявил «Медузе» в 2020 году, что участвовал в убийстве Артема Дорофеева и Екатерины Левченко — знакомых фигурантов . Как сообщает «Медиазона» 12 ноября, судебный процесс проходит в закрытом режиме.

На сайте суда есть карточка дела о соучастии в убийстве, но имя обвиняемого скрыто. Издание «Говорит НеМосква» утверждает, что это Полтавец.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея Полтавца еще в декабре 2021 года. Дело в отношении него поступило в суд 29 августа 2025 года.

Где сейчас находится Полтавец, неизвестно.

Алексей Полтавец в 2020 году рассказал «Медузе» об убийстве общих знакомых фигурантов дела «Сети» — Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. Он признался в убийстве Дорофеева и заявил, что другой фигурант дела «Сети» Максим Иванкин убил Левченко. По словам Полтавца, они действовали по приказу еще одного фигуранта дела — Дмитрия Пчелинцева. Эти события произошли в 2017 году.

В октябре 2021-го Иванкин, осужденный на 13 лет по делу «Сети», стал первым обвиняемым по делу об убийстве Дорофеева и Левченко. Сам он заявил, что написал явку с повинной под пытками. Позже Иванкин отказался от признательных показаний.

Иванкина в январе 2024 года приговорили к 18 годам лишения свободы по делу об убийстве Дорофеева и Левченко. Позже апелляционный суд решил, что он виновен только в убийстве Левченко, и сократил срок на год. Однако Верховный суд отменил это решение.