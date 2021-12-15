Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела «Сети» Алексея Полтавца, который рассказал «Медузе» об убийствах Екатерины Левченко и Артема Дорофеева

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Басманный суд Москвы заочно арестовал 21-летнего фигуранта дела «Сети» Алексея Полтавца по подозрению в убийстве двух человек. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Полтавца А. В. меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ», — заявили в суде.

Судя по карточке дела, заседание по избранию меры пресечения Полтавцу состоялось еще 25 октября. Журналист RTVI Роман Кульгускин отметил в твиттере, что карточку внесли задним числом. За день до заседания суда МВД России объявило Полтавца в розыск.

В феврале и марте 2020 года Алексей Полтавец, на тот момент находившийся за границей, рассказал «Медузе» об убийстве общих знакомых фигурантов дела «Сети» — Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. Он признался в убийстве Левченко и заявил, что другой фигурант дела «Сети» Максим Иванкин убил Дорофеева. По словам Полтавца, они действовали по приказу еще одного фигуранта дела — Дмитрия Пчелинцева.

Вскоре после заявления Полтавца было возбуждено уголовное дело об убийстве Левченко, а ее останки найдены под Рязанью. До этого в течение трех лет девушку считали пропавшей без вести. Останки Дорофеева нашли в 2017-м, а идентифицировали два года спустя.

В октябре 2021-го Иванкин, осужденный на 13 лет по делу "Сети", стал первым обвиняемым по делу об убийстве Дорофеева и Левченко. Сам он заявил, что написал явку с повинной под пытками. Позже Иванкин отказался от признательных показаний.

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