Фигуранту дела «Сети» Максиму Иванкину предъявили обвинение в убийстве под Рязанью, о котором рассказывала «Медуза». Он заявил, что его пытали

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Фигурант Максим Иванкин привлечен в качестве обвиняемого по делу об Екатерины Левченко и Артема Дорофеева под Рязанью в 2017 году. Об этом пишет «Новая газета».

Иванкина 5 сентября этапировали в неизвестном направлении из чувашской ИК-9, где он отбывает срок по делу "Сети". Его родственникам не сообщали о его местонахождении — они предполагали, что Иванкина пытались запугать с целью получения признательных показаний.

«Новая газета» опубликовала выдержки опроса Иванкина адвокатами, сделанного 4 и 5 октября. Тогда он рассказал, что его привезли в больницу при ИК-3 во Владимирской области, где под пытками заставили подписать отказ от адвоката по соглашению и отказ от оповещения родственников, а также написать явку с повинной. По словам Иванкина, от него потребовали, чтобы события, описываемые в явке с повинной, соответствовали версии, изложенной в расследовании «Медузы».

Позже Иванкин отказался от признательных показаний.

Иванкину предъявлены обвинения по статье об умышленном убийстве по предварительному сговору (часть 2 статьи 105 УК РФ), предусматривающей пожизненное лишение свободы.

Иванкин стал первым обвиняемым по делу об убийстве Левченко и Дорофеева. Ранее родственники и адвокаты фигурантов дела «Сети» неоднократно сообщали, что следствие оказывало на них давление, требуя признаться в причастности к преступлению.

По делу "Сети" Иванкин в начале 2020 года получил 13 лет лишения свободы.