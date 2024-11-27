Отменено решение суда о том, что фигурант дела «Сети» Максим Иванкин не причастен к убийству Артема Дорофеева

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отменила решение апелляционного суда, который счел фигуранта Максима Иванкина непричастным к убийству Артема Дорофеева. Об этом «Медузе» сообщил источник, знакомый с делом. Адвокат потерпевшей стороны подтвердил это агентству ТАСС.

В январе Иванкин получил 18 лет лишения свободы по делу об Дорофеева и его подруги Екатерины Левченко, вердикт выносила коллегия присяжных. Апелляционная инстанция в июне решила, что Иванкин виновен только в убийстве Левченко, а к убийству Дорофеева (которое, по собственному признанию, совершил другой фигурант дела «Сети» Алексей Полтавец в том же месте и в то же время) отношения не имеет. Срок Иванкину из-за этого сократили на год.

Теперь апелляционный суд должен будет заново рассмотреть жалобы на первоначальный приговор.

В то же время Верховный суд отклонил кассационную жалобу защиту Иванкина об отмене приговора суда первой инстанции из-за нарушений в ходе процесса.

По делу "Сети" в 2020 году Иванкин получил 13 лет колонии (ему предъявлялись обвинения в участии в «террористическом сообществе» и попытке сбыта наркотиков). Общий срок его наказания путем частичного сложения приговоров составил 23 года.