10 тысяч человек собрались в Риге на акцию против выхода Латвии из конвенции о защите женщин от насилия

Более 10 тысяч человек участвовали в акции протеста в Риге, выступая против выхода Латвии из конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (известна как Стамбульская конвенция). Такие данные вечером 6 ноября привела полиция Латвии.

Участники акции собрались на Домской площади в старом городе Риги около 19:00. Демонстранты выкрикивали лозунги «Делай все, что можешь — конвенция должна победить!» и «Копируя Россию, вы не защищаете Латвию!». Как отмечает Delfi, одним из самых популярных лозунгов стало «Предательство!». Акция продолжалась около трех часов.

По данным полиции, на акции в Риге задержали двух человек. Один из них нарушил общественный порядок и не подчинился законным требованиям полицейских, второй напал на одного из участников мероприятия. В первом случае полиция собирается начать административное производство, во втором — уголовное.

Кроме Риги акции протеста прошли в других городах Латвии. В Лиепае собрались около 600 человек, в Цесисе — 270, в Даугавпилсе — 50, заявили в полиции. Также протесты проходили в других странах.

Как указывает Delfi, в акции в Риге участвовали вдвое больше человек, чем на протесте 29 октября. Тогда жители Риги вышли к сейму (парламенту) Латвии, который рассматривал законопроект о выходе страны из Стамбульской конвенции.

Сейм Латвии 31 октября проголосовал за выход страны из Стамбульской конвенции. За принятие закона проголосовали 56 депутатов, против выступили 32 депутата, двое воздержались. Президент Латвии Эдгар Ринкевич отказался подписывать закон и отправил его на пересмотр. Сейм 5 ноября отложил на один год вопрос о выходе Латвии из конвенции, решение примет следующий созыв парламента.

Читайте также

«Латвия — на первом месте в Европе по числу убийств женщин. Россия — на втором» Беата Йоните из независимой организации по защите прав женщин поговорила с «Медузой» о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Это решение пока отложено

Читайте также

«Латвия — на первом месте в Европе по числу убийств женщин. Россия — на втором» Беата Йоните из независимой организации по защите прав женщин поговорила с «Медузой» о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Это решение пока отложено