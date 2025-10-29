Тысячи людей собрались у сейма Латвии на акцию против выхода страны из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия

В центре Риги у здания сейма проходит масштабная акция протеста против выхода Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье (Стамбульская конвенция).

По оценке Государственной полиции, в акции принимают участие около трех тысяч человек. Судя по видео, на улице Екаба (Jēkaba iela) у сейма собралась толпа демонстрантов.

Жители Латвии вышли с плакатами «Прекратите покрывать насильников» и «Не выходите из Стамбульской конвенции». Собравшиеся, пишет Delfi, скандируют лозунги: «Копируя Россию — мы не защищаем Латвию!», «Сегодняшние выгоды — завтрашние синяки!» и «Популизм разрушает, конвенция защищает!».

Акция в Риге проходит накануне итогового голосования в сейме по законопроекту о денонсации Стамбульской конвенции. Среди тех, кто выступает за денонсацию — депутаты «Союза зеленых и крестьян», а также министр благосостояния Рейнис Узулниекс, баллотировавшийся от этой партии.

Узулниекс объяснял необходимость выхода Латвии из конвенции тем, что документ якобы стал «символом раскола общества». Он считает, что необходимые меры для борьбы с насилием можно реализовать с помощью местных нормативных актов.

Критики решения о выходе из конвенции опасаются, что денонсация может ограничить права человека и негативно повлиять на международный имидж Латвии.

Конвенция по защите женщин была принята в Стамбуле в 2011 году, став первым европейским соглашением по борьбе с домашним насилием. Конвенцию подписали 39 государств, Россия ее не подписала и не ратифицировала.

Конвенция, писала «Медуза» в одном из разборов, представляет собой четкую «дорожную карту» по борьбе с насилием. Возможно, это самый эффективный из международных договоров по защите прав женщин. Кроме того, договор помог криминализации сексуализированного насилия во многих странах Европы.

Латвия подписала Стамбульскую конвенцию в 2016 году, а ратифицировала в январе 2024-го.

