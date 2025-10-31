Сейм Латвии проголосовал за выход страны из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия

Парламент Латвии (сейм) после многочасовых дебатов поддержал законопроект о выходе страны из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия. «За» проголосовали 56 депутатов, против были 32 депутата, двое воздержались.

Среди тех, кто проголосовал против были депутаты из «Нового Единства» и «Прогрессивных», составляющих правящую коалицию, пишет Delfi.

Теперь президент Латвии Эдгар Ринкевич в течение 10 дней должен либо подписать законопроект, либо вернуть его на повторное рассмотрение в сейм.

Накануне рассмотрения сеймом законопроекта о выходе из Стамбульской конвенции в Риге прошла акция протеста, в которой, по оценке Госполиции, приняли участие несколько тысяч человек.

Министр благосостояния Латвии Рейнис Узулниекс, поддерживающий выход из Стамбульской конвенции, заявлял, что она раскалывает общество, а бороться с семейным насилием можно без международных договоров. Противники выхода страны из конвенции указывали, что такой шаг может ограничить права человека и негативно повлиять на международный имидж Латвии.

Латвия — первая страна Евросоюза, где запустили процесс выхода из Стамбульской конвенции. Болгария, Венгрия, Литва, Словакия и Чехия этот документ не ратифицировали. Турция вышла из Стамбульской конвенции в 2021 году.

Конвенция Совета Европы по защите женщин была принята в Стамбуле в 2011 году и стала первым европейским соглашением по борьбе с домашним насилием. Ее подписали более 40 государств (но не все ратифицировали). Россия конвенцию не подписала и не ратифицировала.

Подробно о Стамбульской конвенции

