Президент Латвии отправил на пересмотр закон о выходе страны из Стамбульской конвенции о борьбе с домашним насилием

Президент Латвии Эдгар Ринкевич отказался подписывать закон о выходе страны из о борьбе с домашним насилием, сообщает LSM.

Теперь закон снова нужно будет рассмотреть сейму (парламенту) страны. Ринкевич выразил мнение, что это должен сделать следующий созыв, который по плану начнет работу следующей осенью.

Стамбульская конвенция действует в Латвии с 2024 года. За ее ратификацию в 2023 году голосовал тот же состав сейма, который сейчас проголосовал за прекращение действия документа.

Сторонники выхода Латвии из конвенции аргументировали свою позицию тем, что она якобы подрывает традиционные семейные и гендерные роли и несет идеологическую нагрузку.

Перед итоговым голосованием в сейме в Риге прошла крупная протестная акция. Онлайн-петиция с призывом к Ринкевичу не подписывать документ за три дня собрала подписей. Премьер-министр Эвика Силиня также просила Ринкевича вернуть документ на переголосование в сейм.

