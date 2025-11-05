Сейм Латвии на год отложил вопрос о выходе страны из Стамбульской конвенции

Сейм Латвии не стал заново рассматривать вопрос о выходе страны из Стамбульской конвенции о борьбе с домашним насилием, оставив этот закон парламенту следующего созыва.

За соответствующее решение на внеочередном заседании сейма 5 ноября проголосовали 53 депутата, против высказались 18.

Парламентской комиссией по иностранным делам установлен срок подачи предложений для повторного рассмотрения закона до 1 ноября 2026 года.

В октябре 2026 года в Латвии должны пройти очередные парламентские выборы, и таким образом итоговое решение будет принимать уже новый состав сейма.

Стамбульская конвенция действует в Латвии с 2024 года. Сейм голосовал за ее ратификацию в 2023 году. 30 октября 2025 года тот же состав сейма принял закон о прекращении действия документа. Сторонники выхода Латвии из Стамбульской конвенции аргументировали свою позицию тем, что она якобы подрывает традиционные семейные и гендерные роли и несет идеологическую нагрузку.

Накануне голосования в сейме, 29 октября в Риге прошла крупная протестная акция против выхода Латвии из конвенции. Онлайн-петиция с призывом к главе государства не подписывать закон о выходе из конвенции за три дня собрала более 60 тысяч подписей. На фоне общественного резонанса президент Латвии Эдгар Ринкевич отказался подписывать документ и вернул его обратно на рассмотрение в сейм.

В соответствии с латвийским законодательством, в случае повторного принятия закона сеймом президент уже не сможет отменить его.

