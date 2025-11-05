Жена политика Леонида Гозмана выехала из России. Против нее было возбуждено уголовное дело

Политик Леонид Гозман рассказал, что его жена Марина Егорова, против которой было возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей, выехала из России.

«Рад сообщить всем, кто переживал за нас, что моя жена, Марина Егорова на днях выехала из России в Израиль, и после долгой разлуки мы с ней снова вместе и через несколько дней сможем вместе отпраздновать пятьдесят вторую годовщину нашей свадьбы», — написал Гозман.

По его словам, его жена выехала из России «совершенно легально», но публичных комментариев политик давать не будет. «Мы оба бесконечно благодарны тем людям, которые помогали нам, поддерживали нас морально и помнили о нас в эти тяжелейшие для нас тринадцать месяцев», — добавил он.

Марина Егорова — доктор психологических наук и завкафедрой факультета психологии МГУ. В 2018 году она и ее муж стали гражданами Израиля. Они уведомили российские власти о своем гражданстве через год (позже, чем того требует закон). В июле 2022-го Гозман сообщил, что против его жены (и против него самого) возбуждено уголовное дело по статье о неуведомлении о втором гражданстве. Она уезжала из России, но в августе 2024 года приехала, чтобы читать курс лекций студентам. Ее задержали и обвинили в контрабанде культурных ценностей. В октябре суд отправил Егорову под домашний арест.

Самого Гозмана в мае 2022 года Минюст объявил «иностранным агентом», а в конце августа его дважды отправили под административный арест на 15 суток: в первый раз — из-за поста в фейсбуке 2020 года во второй — из-за поста в Живом Журнале 2013 года, где он критиковал сериал про «Смерш». После этого Гозман уехал из России. Позже его обвинили в распространении «фейков» о российской армии и в июле 2024 года заочно приговорили к 8,5 года. В январе 2025 года Гозмана внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. В сентябре того же года суд заочно арестовал его по уголовному делу об оправдании терроризма. Подробности дела неизвестны.

