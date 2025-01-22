Росфинмониторинг включил в список «террористов и экстремистов» Леонида Гозмана и Ровшана Аскерова

Росфинмониторинг обновил перечень «террористов и экстремистов».

В список попали политик Леонид Гозман и бывший участник «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров. Возле их имен стоят звездочки — это означает, что против них возбуждены уголовные дела по террористическим статьям.

Леонид Гозман после начала полномасштабного вторжения уехал из России, но затем вернулся, объяснив, что это был «нравственный выбор». Власти РФ объявили Гозмана «иностранным агентом», завели на него и его жену уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве, а затем дважды отправили под административный арест за посты в соцсетях, написанные несколько лет назад. После этого Гозман покинул Россию. Власти РФ объявили его в розыск. В июле 2024 года Гозмана заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима по обвинению в распространении «фейков» о российской армии.

Участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова весной 2022 года обвинили по статье о «реабилитации нацизма» и заочно арестовали. Позже его также объявили «иностранным агентом». Ему грозит уголовное дело о несоблюдении правил деятельности «иноагента».

В реестр Росфинмониторинга, который публикуется с 2011 года, вносят тех, кто осужден или обвиняется по делам об экстремистской и террористической деятельности. Попадание в этот список подразумевает арест всех счетов, а также ограничения на распоряжение имуществом. По состоянию на конец 2024 года, в списке Росфинмониторинга более 600 организаций и более 16 тысяч человек. Как подсчитала «Верстка», за 2024 год в перечень «террористов и экстремистов» внесли рекордное число граждан — 3152 человека.