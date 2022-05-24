Участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова заочно арестовали. Его обвиняют в реабилитации нацизма

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Суд в Москве заочно арестовал участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова, сообщает РИА Новости.

Аскерова обвиняют по статье о реабилитации нацизма, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.

Поводом для уголовного дела, возбужденного в конце апреля, стал пост Аскерова в фейсбуке о советском маршале Георгии Жукове, в котором, как объявил Следственный комитет РФ, содержались «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества».

11 мая стало известно, что Аскеров объявлен в розыск.

В интервью «Медузе» Ровшан Аскеров сказал, что в посте о Жукове «написал факты». «В стране все очень плохо, если даже мнение, построенное на фактах, способно вызвать донос, по которому можно возбудить уголовное дело», — сказал он. Аскеров также рассказал, что покинул Россию после начала российского вторжения в Украину и не собирается возвращаться.

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