МВД объявило в розыск участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. На него завели дело о реабилитации нацизма
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Участник «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД.
27 апреля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Аскерова по статье о реабилитации нацизма. Поводом к преследованию стал пост Аскерова в фейсбуке о советском маршале Георгии Жукове, в котором, по версии следствия, содержались «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества».
В интервью «Медузе» Ровшан Аскеров отверг претензии СК, назвав свой пост «мнением, построенным на фактах». Он также рассказал, что еще в начале марта покинул Россию из-за начавшейся войны в Украине.