СК завел уголовное дело о реабилитации нацизма на участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма ( ) в отношении участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Претензии следствия связаны с постом Аскерова в о советском маршале Георгии Жукове, опубликованном «не позднее 6 апреля». По версии следствия, Аскеров опубликовал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества».

«Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц», — говорится в пресс-релизе ведомства.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

По данным издания «Абзац», участник «Что? Где? Когда?» написал пост, где назвал Жукова «мародером со стажем», «убийцей в погонах» и «воришкой». «Медузе» такой пост на странице Аскерова найти не удалось.

18 апреля Государственный исторический музей (ГИМ) обратился в СК РФ с просьбой провести проверку высказываний «пользователя сети интернет», оскорбляющих память маршала Жукова и называющих музей «псевдоисторическим». Претензии ГИМ связаны с теми же цитатами о «мародере» и «убийце в погонах».

На следующий день на обращение музея отреагировал глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку.

главные события дня

Война Шестьдесят третий день

главные события дня

Война Шестьдесят третий день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь