СК завел уголовное дело о реабилитации нацизма на участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК РФ) в отношении участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Претензии следствия связаны с постом Аскерова в фейсбуке о советском маршале Георгии Жукове, опубликованном «не позднее 6 апреля». По версии следствия, Аскеров опубликовал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества».
«Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц», — говорится в пресс-релизе ведомства.
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По данным издания «Абзац», участник «Что? Где? Когда?» написал пост, где назвал Жукова «мародером со стажем», «убийцей в погонах» и «воришкой». «Медузе» такой пост на странице Аскерова найти не удалось.
18 апреля Государственный исторический музей (ГИМ) обратился в СК РФ с просьбой провести проверку высказываний «пользователя сети интернет», оскорбляющих память маршала Жукова и называющих музей «псевдоисторическим». Претензии ГИМ связаны с теми же цитатами о «мародере» и «убийце в погонах».
На следующий день на обращение музея отреагировал глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку.