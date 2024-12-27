В российский список «террористов и экстремистов» за год добавили более трех тысяч человек

В 2024 году в перечень «террористов и экстремистов», который ведет Росфинмониторинг, попали 3152 человека, подсчитала «Верстка» на основе скрипта программиста Ивана Шукшина.

Как отмечает издание, это рекордное значение с 2019 года, когда скрипт начал систематически собирать данные Росфинмониторинга. В 2023-м в список «террористов и экстремистов» добавили 1828 человек, в 2022-м — 1607 человек.

В нынешнем году в перечень также попало рекордное число несовершеннолетних — 161 человек.

В реестр Росфинмониторинга, который публикуется с 2011 года, вносят тех, кто осужден или обвиняется по делам об экстремистской и террористической деятельности. Попадание в этот список подразумевает арест всех счетов, а также ограничения на распоряжение имуществом. По состоянию на конец 2024 года, в списке Росфинмониторинга более 600 организаций и более 16 тысяч человек.

В декабре 2024 года Госдума приняла закон, расширяющий основания для включения физических лиц в перечень Росфинмониторинга. Теперь в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму, могут внести подозреваемых и осужденных за убийство, умышленное причинение вреда здоровью, пытках и нанесении тяжких телесных повреждений, хулиганстве, если эти действия совершены из политической, национальной, расовой или религиозной ненависти. Также основанием для включения в перечень может стать публичное распространение «фейков» об армии и «дискредитации» ВС РФ.

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