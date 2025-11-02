«Фонтанка»: на продюсера фестиваля «Некрокомиккон» завели уголовное дело. Мероприятие досрочно завершили после визита полиции

В Петербурге в отношении продюсера фестиваля мистики и фантастики «Некрокомиккон» Алексея Самсонова возбудили уголовное дело о покупке и хранении заведомо ложных личных документов (часть 3 статьи 327 УК), сообщает издание «Фонтанка» без ссылки на источник.

Следствие утверждает, что гражданин Казахстана Самсонов предъявил полицейскому миграционную карту, где указано, что срок пребывания в России у него продлен до 1 мая 2026 года. Но в полиции решили, что «оттиск печати» в карте «не соответствует реальным образцам».

По информации журналистов, продюсер общался с полицией во время подготовки фестиваля 31 октября. Тогда его задержали по подозрению в нарушении миграционного законодательства (часть 3.1 статья 18.1 КоАП).

Суд оштрафовал Самсонова на пять тысяч рублей и постановил выдворить из страны. После этого продюсера отправили в центр временного содержания для иностранцев. Самсонов, как сообщалось, прожил в Петербурге последние 20 лет.

Фестиваль «Некрокомиккон» должен был пройти в выставочном зале DAA Expo в Петербурге 1 и 2 ноября. Мероприятие открылось, но 1 ноября организаторы досрочно завершили фестиваль «из-за многочисленных жалоб». На площадку пришли сотрудники полиции, которые начали проверять документы участников фестиваля и выводить несовершеннолетних.

Поводом для визита полиции стали доносы активистов движения «Сорок сороков», обвинивших «Некрокомиккон» в сатанизме и вовлечении подростков в «запрещенное международное движение».

Верховный суд РФ в июле объявил «экстремистским» и запретил в России «Международное движение сатанизма».

