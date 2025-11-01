В Петербурге досрочно завершили фестиваль «Некрокомиккон». Его организатора задержали накануне

Фестиваль мистики и фантастики «Некрокомиккон», запланированный на 1-2 ноября в выставочном зале DAA Expo в Петербурге, досрочно прекратили спустя несколько часов после начала, сообщают «Бумага» и «Фонтанка».

О завершении фестиваля «из-за многочисленных жалоб» объявил его ведущий. По его словам, городской комитет по промышленной политике отозвал свое разрешение на проведение мероприятия. «Во избежание принудительного завершения мы завершим его добровольно. Приносим извинения и с грустью вынуждены прекратить нашу программу. Просим посетителей без паники, спокойно покинуть площадку в течение часа», — сказал ведущий мероприятия.

Днем 1 ноября сразу после начала «Некрокомиккона» на площадку приехали полицейские. Они стали проверять документы у всех зрителей и выводить с фестиваля несовершеннолетних. Организаторы согласились с этим, объявив со сцены, что все гости младше 18 лет должны уйти с фестиваля, поскольку он заявлен как «18+».

Поводом для визита полиции стали доносы активистов движения «Сорок сороков», которые обвинили «Некрокомиккон» в сатанизме и вовлечении подростков в «запрещенное международное движение».

Накануне открытия «Некрокомиккона» полиция задержала организатора и продюсера фестиваля Алексея Самсонова — гражданина Казахстана, который последние 20 лет живет в Петербурге.

В итоге на него составили административный протокол о нарушении миграционного законодательства, по которому оштрафовали на пять тысяч рублей и постановили выдворить из страны. Красногвардейский районный суд Петербурга оставил Самсонова под арестом до 29 января 2026 года, после этой даты его депортируют.