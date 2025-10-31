Полиция Петербурга задержала Алексея Самсонова — организатора фестиваля «Некрокомиккон», который запланирован на 1 и 2 ноября.

О своем задержании Самсонов сообщил «Ротонде» 31 октября. Его забрали в отдел полиции, чтобы проверить документы, на основании которых он находится в России (Самсонов — гражданин Казахстана, около 20 лет живет в Петербурге).

За день до этого, 30 октября, по словам организатора «Некрокомиккона», его пригласили в администрацию Красногвардейского района Петербурга, где заявили, что проведение фестиваля нежелательно. «Ни на какой букве закона это не основывалось. Были лишь высказаны подозрения в том, что на мероприятии будут допущены проявления сатанизма», — сказал Самсонов.

После этого к выставочному залу DAA Expo на Красногвардейской площади, где собирались провести фестиваль, приехали полицейские и бойцы Росгвардии. Они останавливали машины с оборудованием для мероприятия. Утром 31 октября, как сообщает «ОВД-Инфо», полицейские не пропустили организаторов на площадку, из-за чего установку оборудования и монтаж сцены полностью остановили.

В администрации Красногвардейского района заявили «Ротонде», что не имеют отношения к задержанию организатора, но подтвердили, что в ходе беседы с ним разъяснили ответственность за пропаганду экстремистской символики.

«Некрокомиккон» позиционирует себя как фестиваль мистики и фантастики. По словам Самсонова, в фестивале использованы мотивы праздника Хэллоуин, который уходит корнями в древний кельтский обычай. При этом в анонсах мероприятия сам Хэллоуин почти не упоминается, в одном из последних постов во «ВКонтакте» организаторы приглашают участников вместе «отметить тыквенный спас». На фестивале планировали провести выставку книг авторов-фантастов, конкурс косплея и рок-концерт.

Всего, по словам Алексея Самсонова, на фестиваль продали около двух тысяч билетов. Билеты на один день фестиваля стоили от 2100 до 2400 рублей, на оба дня — 3100 рублей.

В разных регионах России чиновники выступают против проведения Хэллоуина, который отмечают 31 октября. Многие учебные заведения отказались от празднования в этот день, так, на факультете журналистки МГУ запретили «любые атрибуты, связанные с Хэллоуином». Как отмечает «Ротонда», власти Красногвардейского района Петербурга также выступали против Хеллоуина наравне с Днем Святого Валентина.

Запрет на празднование Хэллоуина связывают с тем, что Верховный суд РФ в июле объявил «экстремистским» и запретил в России «Международное движение сатанизма».