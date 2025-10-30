На журфаке МГУ запретили «любые атрибуты, связанные с Хэллоуином»

Руководство факультета журналистики МГУ предупредило студентов первого курса, что «в университете запрещены любые атрибуты, связанные с Хэллоуином» — праздником, который отмечают 31 октября. Об этом сообщил телеграм-канал «Первый университетский», ссылаясь на сообщение, которое получили учащиеся.

В сообщении говорится, что запрещены любые костюмы, грим «и прочее». «За это будет выноситься выговор студенту», — добавило руководство факультета.

Как отмечает телеграм-канал, предупреждение сделали несколько раз — «и через старост, и через учебную часть». При этом официальных распоряжений от руководства факультета по поводу запрета нет.

Перед празднованием Хэллоуина некоторые учебные заведения в России начали запрещать проведение праздника. Так, руководство одной из школ в Ростовской области сообщило, что власти региона рекомендовали отменить мероприятия, связанные с Хэллоуином.

РИА Новости сообщило 30 октября, ссылаясь на юриста, что при использовании нарядов и другой атрибутики к Хэллоуину «лучше избегать символики, которую можно ассоциировать с сатанизмом», поскольку за это могут назначить штраф за демонстрацию символики запрещенной организации.

Верховный суд РФ в июле объявил «экстремистским» и запретил в России «Международное движение сатанизма».

