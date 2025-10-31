FT: США отменили встречу Трампа и Путина после меморандума Москвы с требованиями к Украине и разговора Рубио с Лавровым

США отменили запланированную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште после того, как Москва направила Вашингтону документ «с подтверждением своих жестких требований к Украине», а также после телефонного разговора Сергея Лаврова и Марко Рубио. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники (материал доступен по платной подписке, его пересказывают Reuters и The Economic Times).

Трамп и Путин провели 16 октября телефонный разговор, по итогам которого американский президент анонсировал встречу с российским президентом в Будапеште «в течение двух недель».

По данным FT, через несколько дней после этого разговора МИД России направил в Вашингтон меморандум, в котором говорилось о требовании Москвы устранить «коренные причины» войны в Украине. Российские власти снова потребовали территориальных уступок со стороны Киева, сокращения вооруженных сил Украины и гарантий того, что она никогда не вступит в НАТО. О том, что Москва направила в Вашингтон «неофициальный документ» со своими условиями, писало агентство Reuters. В документе снова упоминалось требование России получить контроль над всем Донбассом, а также подчеркивалась решимость Москвы придерживаться «максималистских требований» к Украине.

После этого состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его итогам, Рубио сказал Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам, утверждают источники FT. Президент США был «не впечатлен» позицией Москвы, говорит другой собеседник издания.

Сомнения Вашингтона в том, что переговоры с Москвой приведут к прогрессу, усилились в том числе из-за «бескомпромиссного тона» Лаврова, который еще во время короткой встречи с Рубио в сентябре в Нью-Йорке утверждал, что Украина, по мнению российских властей, находится в руках «нацистов».

Источники среди американских чиновников тем не менее отметили, что Трамп остается открытым для будущих переговоров с Россией по прекращению войны в Украине, если они приведут к какому-либо прогрессу.

Дональд Трамп заявил об отмене встречи с Путиным 22 октября. «Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее [встречу]. Но мы сделаем это в будущем», — говорил президент США. За день до этого заявления он отмечал, что не хочет «проводить пустую встречу» с российским президентом.

Владимир Путин заявлял, что, по его мнению, Трамп «скорее говорил о переносе» встречи, чем о ее отмене. Он отметил, что и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной. «Я согласился с этим, но сказал, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. <…> Сейчас я вижу, президент США решил отменить или перенести эту встречу. Скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, споры или тем более война», — говорил Путин.

Неделю назад Трамп неожиданно объявил, что встретится с Путиным в Будапеште. Теперь переговоры отменены Вероятнее всего, из-за нежелания России идти на уступки. Цепочка заявлений

