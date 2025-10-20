Болгария заявила о готовности предоставить Путину воздушный коридор для полета в Будапешт на встречу с Трампом

Министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев дал понять, что Болгария по запросу России готова разрешить Владимиру Путину пролететь над своей территорией для встречи с Дональдом Трампом в столице Венгрии.

«Когда предпринимаются усилия по достижению мира, если условием этого является встреча, наиболее логично, чтобы она была организована всеми возможными способами», — сказал Георгиев корреспондентке Болгарского национального радио (BNR).

На вопрос, означает ли это, что Болгария предоставит Путину воздушный коридор, министр спросил: «А как предполагается провести встречу, если кто-то из участников не сможет на нее приехать?»

16 октября Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Они договорились встретиться в столице Венгрии. Дата встречи пока неизвестна. Каким маршрутом Путин полетит в Будапешт — тоже. «Би-би-си» отмечает, что его кратчайший возможный маршрут пролегает через восточное побережье Черного моря, Турцию, Болгарию и либо Сербию, либо Румынию.

Болгария — участница Международного уголовного суда (МУС), который в 2023 году выдал ордер на арест Путина. Болгария должна задержать президента РФ на своей территории, но при этом она не обязана сажать его самолет, если он пересечет воздушное пространство страны.

Венгрия заявила, что гарантирует Путину безопасную поездку в Будапешт на переговоры с Трампом. Венгрия, как и Болгария, является участницей МУС. Летом 2025 года страна подала заявку на выход из-под юрисдикции суда, но решение вступит в силу только через год. Несмотря на это, в 2025 году власти Венгрии уже приняли в стране премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, на которого также выдан ордер МУС.

В сентябре 2024 года Путин посещал Монголию, а в октябре 2025 года — Таджикистан. Обе эти страны ратифицировали Римский статут МУС, но не задержали президента России.

Читайте также

Трамп позвал Путина на переговоры в Венгрию. Президента России там должны задержать и потом отправить в Гаагу Но этого не будет — Венгрия снова нарушит международное право (как это уже было в случае с Нетаниягу)

Читайте также

Трамп позвал Путина на переговоры в Венгрию. Президента России там должны задержать и потом отправить в Гаагу Но этого не будет — Венгрия снова нарушит международное право (как это уже было в случае с Нетаниягу)