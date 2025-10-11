Евросоюз обвинил Таджикистан в неисполнении ордера МУС на арест Путина

ЕС обвинил Таджикистан в невыполнении обязательств по ордеру на арест президента России Владимира Путина, выданному Международным уголовным судом (МУС).

Соответствующее заявление, пишет Deutsche Welle, распространила Европейская служба внешних связей (EEAS).

Таджикистан, напомнила EEAS, является государством-участником Римского статута МУС.

Евросоюз, говорится в заявлении, «продолжает поддерживать расследования, проводимые прокурором МУС в Украине, и призывает к сотрудничеству все государства».

Путин 9-10 октября принимал участие в саммите в столице Таджикистана — Душанбе.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию в марте 2023 года. Россия юрисдикцию Международного уголовного суда не признает.

Путин в сентябре 2024 года посещал Монголию, которая ратифицировала Римский статут МУС. Задерживать президента РФ по ордеру МУС в Монголии не стали.

