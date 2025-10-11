Карим Хан, 2024 год Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA

Журнал The New Yorker рассказал о скандале вокруг главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Это тот человек, кто добился выдачи ордеров на арест сначала президента России Владимира Путина, а потом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Две женщины обвиняют Карима Хана в домогательствах. Cуществует версия, что эти обвинения связаны с его решениями.

Карим Хан — британец пакистанского происхождения — стал главным прокурором Международного уголовного суда (МУС) в 2021 году. Прежде он занимался расследованием преступлений « ». Он поставил задачу «оживить» суд, который существует с 2002 года — и до его прихода выдал меньше 40 ордеров на арест, в основном, против африканских диктаторов и полевых командиров.

Карим Хан изменил эту тенденцию. Ордеров стало значительно больше. В марте 2023 года суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина — и репутация МУС поднялась на новую высоту, особенно на Западе. В ноябре 2024-го последовали ордера в связи с войной в секторе Газа: это были ордера на арест лидеров террористической организации ХАМАС Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании (всех троих уже не было в живых), премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Израиль и его союзники пытались не допустить выдачи ордеров. Тогдашний министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предупреждал Хана, что такое решение станет «водородной бомбой». Американские сенаторы прямо угрожали ему санкциями, если он «нацелится на Израиль».

Почти одновременно Карим Хан оказался в центре скандала: его обвинили в домогательствах к помощнице, юристке из Малайзии. В октябре 2024 года — когда рассмотрение его запроса на ордера на арест Нетаниягу и Галанта находилось на «финишной прямой» — история стала публичной.

Обвинения были выдвинуты несколькими месяцами ранее. Не называемая по имени юристка из Малайзии рассказывала коллегам по МУС, что Хан к ней домогался, и те сообщили об этом в отдел кадров. Началось конфиденциальное внутреннее расследование. Женщина отказалась давать показания. Но обнаружилось, что она с Ханом регулярно ездила в командировки, и они часто оказывались наедине. В аппарате суда ходили слухи, что у них роман.

Внутреннее расследование завершилось без принятия каких-либо мер. Но слухи продолжали распространяться. Однажды женщина позвонила Хану и стала жаловаться, что у нее развилась депрессия. В октябре материалы внутреннего расследования и запись этого разговора «утекли» в прессу — и через специально созданный аккаунт @ICC_Leaks («МУС_Утечки») в соцсети Х.

23 октября в The Wall Street Journal вышла редакционная колонка с требованием расследовать обвинения против Хана. Биньямин Нетаниягу и его соратники стали говорить, что Хан начал преследование против них, чтобы отвлечь внимание от скандала. США ввели санкции против Хана, его заместителей и судей МУС: заморозили их американские активы и запретили въезд в страну.

МУС запросил внешнее расследование в отношении Хана. Им занялась ООН.

В мае 2025 года The Wall Street Journal рассказал новые подробности, описав несколько случаев, когда Хан принуждал помощницу к сексу. После этого прокурор ушел в отпуск до окончания расследования, и работа МУС была окончательно парализована. Уже после этого, в августе, британская газета The Guardian сообщила, что бывшая стажерка МУС также обвинила Хана в домогательствах.

О юристке из Малайзии, которую якобы домогался Карим Хан, известно, что в палестино-израильском конфликте она скорее занимает сторону Палестину. Ей было особенно обидно, когда ее называли агентом «Моссада».

Карим Хан отвергает обвинения в свой адрес. Он утверждает, что это израильская спецоперация, направленная на его дискредитацию. The New Yorker не подтверждает и не опровергает эту версию. Однако, напоминают журналисты, известно, что израильские спецслужбы с самого начала расследования МУС в отношении Нетаниягу и Галанта уже пытались воздействовать на суд.

