Секретарь горсовета Одессы назначил себя исполняющим обязанности мэра города вместо Геннадия Труханова, которого лишили украинского гражданства

Обязанности мэра Одессы временно возложены на секретаря городского совета Игоря Коваля. Об этом говорится в распоряжении на сайте мэрии Одессы, подписанным самим Ковалем.

«Приступаю к исполнению обязанностей главы города Одесса с 16 октября 2025 года», — сказано в документе.

В распоряжении указывается, что решение принято на основании закона «О местном самоуправлении в Украине», которая предусматривает, что в случае досрочного прекращения полномочий или отсутствия мэра его обязанности исполняет секретарь городского совета.

Пост мэра Одессы с мая 2014 года занимал Геннадий Труханов. 14 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства из-за наличия у него российского паспорта.

Позже Служба безопасности Украины опубликовала копию российского загранпаспорта на имя Труханова, действительного до декабря 2025 года. Российское издание The Insider назвало ее подделкой.

Сам Труханов отрицает, что у него есть российское гражданство. Также он заявлял, что останется мэром Одессы до тех пор пока горсовет не проголосует за «принятие к сведению» указа президента о лишении его гражданства.

15 октября Зеленский подписал указ о создании отдельной военной администрации Одессы, которую возглавил глава Днепропетровской области Сергей Лысая.

