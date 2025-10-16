Секретарь горсовета Одессы назначил себя исполняющим обязанности мэра города вместо Геннадия Труханова, которого лишили украинского гражданства
Обязанности мэра Одессы временно возложены на секретаря городского совета Игоря Коваля. Об этом говорится в распоряжении на сайте мэрии Одессы, подписанным самим Ковалем.
«Приступаю к исполнению обязанностей главы города Одесса с 16 октября 2025 года», — сказано в документе.
В распоряжении указывается, что решение принято на основании закона «О местном самоуправлении в Украине», которая предусматривает, что в случае досрочного прекращения полномочий или отсутствия мэра его обязанности исполняет секретарь городского совета.
Пост мэра Одессы с мая 2014 года занимал Геннадий Труханов. 14 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства из-за наличия у него российского паспорта.
Позже Служба безопасности Украины опубликовала копию российского загранпаспорта на имя Труханова, действительного до декабря 2025 года. Российское издание The Insider назвало ее подделкой.
Сам Труханов отрицает, что у него есть российское гражданство. Также он заявлял, что останется мэром Одессы до тех пор пока горсовет не проголосует за «принятие к сведению» указа президента о лишении его гражданства.
15 октября Зеленский подписал указ о создании отдельной военной администрации Одессы, которую возглавил глава Днепропетровской области Сергей Лысая.