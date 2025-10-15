The Insider: российский загранпаспорт, показанный СБУ и якобы принадлежащий главе Одессы Геннадию Труханову, — фальшивка
Опубликованная СБУ фотография российского загранпаспорта главы Одессы Геннадия Труханова — фальшивка, утверждает The Insider.
Как отмечает издание, из серии и номера паспорта следует, что он был выдан 2 ноября 2010 года — в то время как на фото СБУ стоит дата выдачи 15 декабря 2015 года. По данным The Insider, загранпаспорт с таким номером действительно существует в реальности и его действительно выдали 2 ноября 2010 года, однако не Труханову, а некой женщине по имени Татьяна.
«Авторы подделки забыли даже, что имя Геннадий и латинскими буквами тоже транслитерируется с двумя n», — отмечает The Insider. На опубликованной СБУ фотографии имя мэра латиницей написано как Genadiy.
«Медуза» также обратила внимание, что в 2014 году МИД РФ поменял правила транслитерации в загранпаспортах, и буква «й» на конце имени стала записываться латиницей как «i», а не как «y». Таким образом, если бы паспорт был действительно выдан в 2015 году, имя мэра должно было бы быть записано как Gennadii.
При этом The Insider отмечает, что гражданство РФ у Труханова действительно было. В российских базах данных есть информация о выдаче ему внутрироссийского паспорта в 2003 году, а затем еще одного — в 2011-м. После 2014 года, судя по базам погранслужбы, Труханов ни разу не был в России.
Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября лишил Труханова гражданства Украины на основании сведений о наличии у него гражданства РФ. После этого СБУ показала копию загранпаспорта РФ, якобы принадлежащего Труханову, а также копии еще нескольких официальных документов, свидетельствующих, что глава Одессы является гражданином России.
Труханов заявляет, что «никогда не обращался» с заявлением о получении российского гражданства и «никогда не получал паспорт» гражданина РФ. Он пообещал оспорить указ о лишении украинского гражданства в суде.