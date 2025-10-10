В Баку (на фоне встречи Путина и Алиева) освободили из-под ареста главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых

Исполнительный директор российского информационного агентства Игорь Картавых, арестованный в Баку, освобожден из-под ареста, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков газете «Коммерсант» 10 октября.

По данным издания, российская сторона, в свою очередь, освободила одного из граждан Азербайджана, задержанных в России. Источник «Коммерсанта» сообщил, что освобожден бывший директор Театра сатиры Мамедали Агаев.

Решение об освобождении приняли накануне встречи президентов двух стран Владимира Путина и Ильхама Алиева, которая прошла в Душанбе 9 октября. Переговоры России и Азербайджана проходили на уровне помощников президента: Юрий Ушаков работал напрямую с азербайджанским коллегой Хикмет Гаджиевым.

Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку, сообщил глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Будут ли освобождены другие россияне и азербайджанцы, задержанные на фоне обострения отношений двух стран, неизвестно.

Правоохранительные органы Азербайджана в конце июня задержали семерых сотрудников «Sputnik Азербайджан», в том числе Игоря Картавых. МВД Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Задержания провели после того, как в Екатеринбурге устроили облаву на азербайджанцев по уголовным делам об убийствах и покушениях.

Отношения России и Азербайджана обострились после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российские силы ПВО отражали атаку беспилотников Украины на регионы Кавказа. При крушении погибли 38 человек, выжили 29 человек. Азербайджанские СМИ утверждали, что российский военный по ошибке отдал приказ сбить самолет.

Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе 9 октября. Путин признал, что самолет AZAL потерпел крушение из-за российских ракет ПВО, отражавших атаку дронов. В ходе переговоров президенты России и Азербайджана пожали друг другу руки, а на неформальной встрече, прошедшей в ночь на 10 октября, обнялись, сообщает РИА Новости.

Читайте также

Путин признал, что пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» сбила Россия «Факт остается фактом», — сказал президент РФ на встрече с Ильхамом Алиевым. Расшифровка его заявления

Читайте также

Путин признал, что пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» сбила Россия «Факт остается фактом», — сказал президент РФ на встрече с Ильхамом Алиевым. Расшифровка его заявления