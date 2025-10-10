Правительство Израиля согласилось на мирный план Трампа: он предусматривает прекращение огня в Газе и освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС

Правительство Израиля в ночь на 10 октября одобрило соглашение с террористической организацией ХАМАС об освобождении всех 48 израильских заложников в секторе Газа в обмен на около 2000 палестинских заключенных, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на канцелярию премьер-министра Израиля.

Теперь, согласно плану США по мирному урегулированию, Армия обороны Израиля должна отступить на новые позиции внутри сектора Газа, пишет The Times of Israel. Израильские военные сохранят за собой контроль над 53% территорий сектора.

Представитель правительства Израиля заявил, что режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу в течение 24 часов после того, как кабинет министров одобрит соглашение с ХАМАС, сообщает Reuters. После этого террористы ХАМАС должны в течение 72 часов вернуть всех заложников, как живых, так и мертвых.

Прекращение огня уже началось, следует из сообщений израильских медиа.

20 израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, как считается, все еще живы и находятся в секторе Газа. 26 заложников, вероятно, погибли, а судьба двух человек неизвестна, пишет Reuters. В ХАМАС ранее заявили, что передача тел погибших может занять больше времени, чем освобождение тех, кто жив.

ХАМАС также одобрил план США по мирному урегулированию. Глава ХАМАС в изгнании Халил Аль-Хайя заявил, что получил от США и других посредников гарантии того, что война закончилась, отмечает Reuters.

США в сентябре представили мирный план по прекращению войны между Израилем и ХАМАС, которая продолжается два года. План предусматривает, что в сектор Газа введут внешнее управление, Израиль поэтапно выведет войска, ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль — палестинских заключенных.

Президент США Дональд Трамп заявил в ночь на 9 октября, что Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу мирного плана США: все заложники будут освобождены, а Израиль отведет свои войска на согласованные рубежи.

О заложниках ХАМАС

Два года назад террористы ХАМАС напали на Израиль. В заложниках до сих пор остаются не менее 20 человек Еще есть надежда спасти их. Вот их имена

