ЦАХАЛ: режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу с 12:00 по местному времени (совпадает с московским).

С 12:00 войска Армии обороны Израиля «начали размещаться вдоль обновленной линии дислокации», сообщается в аккаунте ЦАХАЛ в соцсети X. Ведется подготовка к возвращению заложников, говорится в сообщении.

Прекращение огня в секторе Газа и отвод израильских военных на новые позиции предусмотрено мирным планом, который США представили в сентября. Власти Израиля официально согласились с этим мирным планом 10 октября. Соглашение предполагает, что террористическая группировка ХАМАС вернет всех 48 израильских заложников в секторе Газа в обмен на около 2000 палестинских заключенных. По мирному плану после отхода военных ЦАХАЛ на новые позиции в секторе Газа израильские военные по-прежнему будут контролировать более половины этой палестинской территории.

