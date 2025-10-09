Израиль и ХАМАС согласились выполнить условия первого этапа мирного плана Трампа. Заложники будут освобождены, наступление на Газу остановится
Обновление: Планируется, что соглашение будет подписано в полдень по израильскому времени (совпадает с московским), сообщил источник Reuters. После этого перемирие должно вступить в силу.
Президент США Дональд Трамп объявил в своей соцсети Truth, что Израиль и ХАМАС согласились выполнять условия первого этапа американского плана мирного урегулирования.
«Это означает, что все заложники будут совсем скоро освобождены, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру», — написал Трамп. В интервью Fox News Трамп сообщил, что заложники, вероятно, будут освобождены в понедельник, 13 октября.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил, что 9 октября правительство соберется на заседание, чтобы одобрить соглашение, сообщает Reuters. «Это дипломатический успех и национальная и моральная победа для Государства Израиль», — подчеркнул он.
Представители террористической группировки ХАМАС также подтвердили, что соглашение достигнуто, заявив, что «жертвы нашего народа не будут напрасными».