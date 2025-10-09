EUobserver: Венгрия поддержала запрет поставок российского СПГ в Евросоюз

Венгрия поддержала запрет на поставки российского сжиженного газа (СПГ) в рамках нового пакета санкций в отношении РФ, который готовит Евросоюз. Об этом пишет EUobserver со ссылкой на дипломатические источники.

Венгрия ранее пыталась добиться для себя исключения по вопросу запрета российского СПГ, но на встрече послов стран ЕС вечером 8 октября представитель Будапешта «не выступил с возражениями».

Главной проблемой в вопросе принятия нового санкционного пакета остаются позиции Словакии и Австрии. Вена продолжает настаивать на том, чтобы включить в него разморозку российских активов на два миллиарда евро, которые предлагается передать Raiffeisen Bank International в качестве компенсации за взыскание, которое банку пришлось выплатить по решению российского суда.

Представитель Словакии на встрече послов заявил, что Братислава выступает против новых санкций в отношении России, отметив, что политика ЕС в области изменения климата нанесет ущерб словацкой автомобильной промышленности. Подробности требований Словакии издание не приводит. Ранее сообщалось, что Словакия выступает против инициативы ЕС о запрете двигателей внутреннего сгорания к 2035 году.

Новый пакет санкций Евросоюз предполагает отказ от российского сжиженного природного газа к 2027 году.

В новый, 19-й пакет санкций Евросоюза, планируется включить ограничение на свободное передвижение российских дипломатов по ЕС. Новые правила обяжут российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать власти о планах своих поездок, прежде чем пересекать границу принимающей страны.

8 октября Reuters сообщало, что послы стран Евросоюза согласовали план отказа от российского газа и нефти к 2028 году. План критиковали Венгрия и Словакия — страны, которые продолжают зависеть от поставок российских энергоносителей. Если закон будет принят на уровне ЕС, он обяжет их разработать национальные планы по прекращению поставок к 2028 году, отмечало агентство.

Российская экономика в ловушке — она так сильно зависит от войны, что, если та кончится, начнется кризис. Почему так получилось? И можно ли избежать экономического коллапса? Рассуждает Александра Прокопенко (Carnegie Politika)

