Послы стран ЕС одобрили план отказа от российского газа к 2028 году. Если он будет принят, Венгрия и Словакия должны будут подчиниться

Послы стран Евросоюза согласовали план отказа от российского газа и нефти к 2028 году, пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам собеседников Reuters, поддержку этому плану выразили почти все члены ЕС. Однако его критикуют Венгрия и Словакия — две страны, которые продолжают зависеть от поставок российских энергоносителей. Если закон будет принят на уровне ЕС, он обяжет их разработать национальные планы по прекращению поставок к 2028 году.

Одним из нерешенных вопросов, как отмечает Reuters, остается вопрос происхождения сжиженного природного газа — должны ли эти поставки проходить предварительную проверку, а затем еще и проверку таможенными органами в портах ЕС, чтобы убедиться, что газ не российский.

Решение послов означает, что они согласились направить законопроект министрам своих стран для его последующего одобрения на заседании 20 октября. Для утверждения плана потребуется «квалифицированное большинство» стран ЕС — не менее 55% государств, уточняет Reuters. После этого страны ЕС и законодатели согласуют окончательный текст закона.

Отдельно Евросоюз также ведет переговоры о новом пакете санкций против России, который запретит поставки российского сжиженного природного газа на год раньше — в январе 2027 года.

В мае 2025 года Еврокомиссия представила проект «дорожной карты» по прекращению импорта российского газа в ЕС к концу 2027 года. В июне Politico сообщало, что Франция и Бельгия (два крупнейших покупателя российского СПГ в Евросоюзе) отказались поддержать этот план — они настаивали, что им нужно больше деталей об экономических и правовых последствиях этого шага.