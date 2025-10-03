FT: Евросоюз планирует передать Райффайзенбанку активы на два миллиарда евро, связанные с Олегом Дерипаской

Европейский союз рассматривает возможность передачи Райффайзенбанку активов на два миллиарда евро, которые связаны с российским бизнесменом Олегой Дерипаской, сообщил Financial Times несколько источников.

По словам собеседников издания, речь идет об акциях австрийской строительной компании Strabag, частью которой владел Дерипаска. Эти активы в настоящий момент заморожены. Их разморозка и передача Райффайзенбанку, заявили источники издания, может войти в новый пакет санкций.

Предполагается, что передача активов Райффайзенбанку, пояснили источники, компенсирует штраф в 2 миллиарда евро, который на кредитную организацию наложил российский суд по иску о срыве продажи доли в австрийской Strabag.

Некоторые европейские чиновники, пишет FT, опасаются, что передача акций Strabag послужит оправданием «усилий олигархов по обходу санкций ЕС против России» и укрепит позиции судов в России, которые в ответ на санкции выносят решения о конфискации западных активов.

Raiffeisen Bank International в 2023 году собирался купить 27,78% акций австрийской строительной группы Strabag у компании «Распериа трейдинг лимитед». Готовившуюся сделку раскритиковал Минфин США, поскольку компанию Strabag связывают с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, находящимся под санкциями. Райффайзенбанк от сделки отказался, а «Распериа трейдинг лимитед» обратилась в российские суды.

В сентябре 2024 года Арбитражный суд Калининградской области в качестве обеспечительной меры запретил группе Raiffeisen Bank International продавать акции Strabag, эти активы были заморожены. В январе 2025-го этот же суд постановил взыскать со Strabag и его основных акционеров 2,044 миллиарда евро в пользу «Распериа». В мае 2025 года ЦБ перевел почти 1,9 миллиарда евро со счета Райффайзенбанка в рамках суда с компанией «Распериа».

Райффайзенбанк — один из немногих крупных западных кредитных организаций, которые продолжают работу на российском рынке на четвертый год полномасштабной войны с Украиной. 1 октября агентство Reuters сообщало, что попытки Райффайзенбанка уйти из России блокируют власти РФ.