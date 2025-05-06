ЦБ перевел почти 1,9 миллиарда евро со счета Райффайзенбанка в рамках суда с компанией «Распериа». После выплат запрет на продажу акций банка может быть снят

Центральный банк России перевел со счета Райффайзенбанка около 1,87 миллиарда евро в рублевом эквиваленте на счет компании «Распериа» по решению апелляционного суда, сообщается в пресс-релизе австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI).

Эта сумма, как поясняется в релизе банковской группы, равна убыткам, определенным судом, за вычетом накопленных процентов в размере около 174 миллионов евро. «Распериа» может потребовать принудительного взыскания этих процентов «в любое время», уточняет банк.

Речь идет о суде по иску «Распериа трейдинг лимитед» (Rasperia Trading Limited) к австрийской строительной группе Strabag SE и еще нескольким компаниям. В декабре 2023 года RBI объявила, что собирается купить у «Распериа Трейдинг Лимитед» ее 27,78% акций в Strabag SE за 1,5 миллиарда евро. Сделка вызвала критику со стороны Минфина США, поскольку компанию Strabag связывают с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, находящимся под санкциями. В мае 2024-го RBI отказалась от сделки «из осторожности». Через несколько дней после этого США ввели санкции против «Распериа».

В сентябре 2024 года Арбитражный суд Калининградской области в качестве обеспечительной меры запретил группе Raiffeisen Bank International (которая владеет 100% российского Райффайзенбанка) продавать акции. Ожидается, что после того, как «Распериа» получит убытки и накопленные проценты, запрет на продажу акций Райффайзенбанка будет снят, говорится в пресс-релизе.

Также RBI сообщает, что подала апелляцию на это решение суда в следующую инстанцию. Кроме того, банковская группа завершает судебный процесс против компании «Распериа» в Австрии (о его результатах не сообщается).

Иск «Расперии» был подан в августе 2024 года. Решение Арбитражного суда Калининградской области о запрете продажи акций, как отмечала RBI, «усложнила процесс», в ходе которого банковская группа стремилась продать контрольный пакет акций Райффайзенбанка. В январе 2025-го этот же суд постановил взыскать со Strabag и его основных акционеров 2,044 миллиарда евро в пользу «Распериа» (а банк обязать взамен принять на баланс акции Strabag эквивалентным объемом), а в апреле Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Райффайзенбанка на это решение суда.

Raiffeisen Bank International, остающийся одним из крупнейших западных банков в России, объявил о планах свернуть деятельность в стране еще в первые недели после начала войны, а с весны 2023 года этого начал требовать и Европейский центральный банк. RBI от планов по сокращению своего кредитного портфеля в России не отказывается (подтверждая их и в последнем релизе), однако пока продолжает работать, хоть и с существенными ограничениями.

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