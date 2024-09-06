Суд в Калининграде запретил продажу акций Райффайзенбанка. Это задержит уход банковской группы из России

Арбитражный суд Калининградской области в качестве обеспечительной меры установил предварительный запрет на продажу акций российской «дочки» Raiffeisen Bank International (RBI), сообщает банковская группа.

Решение суда вынесено по иску компании «Распериа трейдинг лимитед» (Rasperia Trading Limited) к австрийской строительной группе Strabag SE и еще нескольким компаниям. Райффайзенбанк фигурирует в числе ответчиков, но не не обвиняется в каких-либо правонарушениях. Однако по решению суда группе RBI, которая владеет 100% акций российского Райффайзенбанка, запрещены операции с ними. «Это усложняет процесс, в ходе которого RBI стремится продать контрольный пакет акций АО „Райффайзенбанк“, и неизбежно приведет к дальнейшим задержкам», — говорится в пресс-релизе банковской группы.

«Распериа трейдинг лимитед» подала иск в августе 2024 года. Незадолго до этого RBI «из соображений осторожности» отказалась от сделки, в рамках которой собиралась купить у «Распериа Трейдинг Лимитед» ее 28% в Strabag SE за 1,5 миллиарда евро. Эта сделка, в частности, вызвала критику со стороны Минфина США, поскольку компанию Strabag связывают с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, находящимся под санкциями. Через несколько дней после объявления RBI об отказе от сделки США ввели санкции против «Распериа».

Дерипаска был контролирующим акционером «Распериа», которая, в свою очередь, владела 25% Strabag SE. В марте 2024 года, как утверждала Strabag SE, Дерипаска вышел из состава акционеров «Распериа Трейдинг Лимитед».

В RBI заявили, что будут оспаривать решение калининградского суда.

Raiffeisen Bank International, остающийся одним из крупнейших западных банков в России, объявил о планах свернуть деятельность в стране еще в первые недели полномасштабной войны в Украине. RBI рассматривала два сценария выхода с российского рынка — продажу «дочки» или вывод ее из состава группы.

В апреле 2024 года ЕЦБ предписал RBI сократить свой кредитный портфель в стране на 65% к 2026 году и сократить международные платежи. В конце июля банковская группа заявила, что «активизирует усилия» по сокращению своего бизнеса в России под давлением ЕЦБ, но не может спрогнозировать сроки, поскольку любая сделка требует многочисленных согласований.

Российские клиенты Райффайзенбанка уже столкнулись с рядом ограничений. Банк не открывает срочные вклады и не платит проценты по текущим счетам, взимая при этом высокие комиссии за обслуживание; кредитование и платежи предоставляются только предварительно утвержденному списку крупных компаний, работающих на международном уровне, а переводы в долларах и евро для всех категорий клиентов окончательно закрыты.

уход райффайзенбанка из россии

«У нас очень хорошие результаты. И огромные проблемы» Financial Times — о том, почему Raiffeisen не ушел из России за год войны и как банк получил от этого рекордную прибыль

уход райффайзенбанка из россии

«У нас очень хорошие результаты. И огромные проблемы» Financial Times — о том, почему Raiffeisen не ушел из России за год войны и как банк получил от этого рекордную прибыль