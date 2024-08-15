Райффайзенбанк со 2 сентября 2024 года перестанет отправлять переводы в иностранной валюте, пишет Frank Media со ссылкой на службу поддержки банка.

Ограничение коснется всех категорий клиентов — физических лиц. В поддержке пояснили, что ограничение введено в связи с предписанием Европейского центрального банка (ЕЦБ), выданным группе Raiffeisen Bank International (RBI).

«Нам жаль, если эта ситуация нарушит ваши финансовые планы, но мы не можем повлиять на это решение», — пояснил оператор поддержки. Еще один оператор сказал, что если банк не будет успевать сократить российский бизнес до объемов, которых требует ЕЦБ, то могут закрыться и другие продукты, чтобы к концу года банк смог выйти на нужный показатель и «не закрыться».

Сейчас минимальная сумма перевода составляет 20 тысяч евро. Кроме того, банк взимает за перевод комиссию в 2%.

Исходящие переводы в долларах уже недоступны с 10 июня из-за изменившихся требований банков-корреспондентов. С 3 июля евро нельзя переводить в ряд стран СНГ, а также в ОАЭ, Иорданию, Вьетнам, ЮАР — в том числе и на собственные счета, открытые в этих странах.

Raiffeisen Bank International, остающийся одним из крупнейших западных банков в России, объявил о планах свернуть деятельность в стране еще в первые недели полномасштабной войны в Украине. RBI рассматривала два сценария выхода с российского рынка — продажу «дочки» или вывод ее из состава группы.

В апреле 2024 года ЕЦБ предписал RBI сократить свой кредитный портфель в стране на 65% к 2026 году и сократить международные платежи. В конце июля банковская группа заявила, что «активизирует усилия» по сокращению своего бизнеса в России под давлением ЕЦБ, но не может спрогнозировать сроки, поскольку любая сделка требует многочисленных согласований. В RBI отметили, что ограничения в платежах для российских клиентов уже вступили в силу, а за ними последуют «дополнительные шаги».

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