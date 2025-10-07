FT: в Евросоюзе договорились об ограничении передвижения российских дипломатов по странам блока

Страны Евросоюза согласились ограничить передвижения российских дипломатов внутри блока, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Новые правила обяжут российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать власти о планах своих поездок, прежде чем пересекать границу принимающей страны.

Ограничить поездки дипломатов предложила Чехия. Эта инициатива станет частью нового пакета европейских санкций. Венгрия, выступавшая против этой идеи, сняла свое вето, уточняют собеседники FT.

Издание отмечает, что такая мера станет ответом на рост «попыток диверсий, которые, по данным разведывательных служб, часто совершаются шпионами, действующими под дипломатическим прикрытием». «Они находятся в одном месте, но работают в другом. Разведывательные службы принимающей страны знают, что они задумали, но если они пересекут границу, этой стране может быть сложнее следить за ними», — пояснил высокопоставленный дипломат ЕС.

По информации FT, принятие нового пакета санкций может быть отложено, поскольку Австрия требует включить в него разморозку активов австрийской строительной компании Strabag примерно на два миллиарда евро. Ранее эти активы принадлежали российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. С помощью этих средств Австрия хочет компенсировать Raiffeisen Bank International взыскание, которое банку пришлось выплатить по решению российского суда.

Послы по меньшей мере десятка стран ЕС заявили, что не смогут поддержать пакет санкций, если в него будет включено предложение Австрии.

Чехия предлагала ограничить передвижение российских дипломатов по Евросоюзу еще осенью 2023 года. В том предложении говорилось, что российские дипломаты должны получать визы и виды на жительство, которые позволяют передвигаться только по территории страны пребывания, а не по всей шенгенской зоне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Москва примет ответные меры, если Евросоюз одобрит «чешскую фантазию» и ограничит передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне.

Как связаны дипломаты и шпионы

Массовая высылка дипломатов нанесла сильный удар по российской шпионской сети в Европе. Однако Москва научилась вести разведку новыми методами Вот как это устроено

