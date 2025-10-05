Трамп распорядился отправить Нацгвардию в Чикаго. Его решение направить войска в Портленд заблокировал суд

Президент США Дональд Трамп распорядился отправить 300 военнослужащих национальной гвардии в Чикаго, чтобы, «справиться с преступностью, которая вышла из-под контроля». Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Эбигейл Джексон, передают Associated Press и BBC News.

«Президент Трамп не будет закрывать глаза на беззаконие, которое происходит в американских городах», — заявила представитель Белого дома.

Как отмечает AP, решение об отправке войск было озвучено через несколько часов после того, как сотрудники Пограничной службы США выстрелили в вооруженную женщину в Чикаго во время столкновения протестующих с сотрудниками иммиграционной службы.

В Чикаго, как и в некоторых других американских городах, уже несколько месяцев у местного офиса иммиграционной и таможенной полиции проходят протесты против рейдов и высылки мигрантов. В субботу, 4 октября, министерство внутренней безопасности США сообщило, что сотрудники Пограничной службы выстрелили в женщину, когда группа людей на автомобилях врезалась в машины сотрудников иммиграционной службы. По данным министерства, когда сотрудники выбрались из заблокированной машины, подозреваемая женщина попыталась их сбить, поэтому они были вынуждены открыть огонь.

Решение Трампа отправить военных в Чикаго раскритиковал губернатор-демократ штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер. Он назвал этот шаг «постановочным представлением, а не настоящей попыткой обеспечить общественную безопасность». По его словам, Пентагон поставил ему ультиматум: либо штат направляет собственные войска, либо это делает федеральные власти. Прицкер заявил, что требовать от губернатора действий против воли штата «абсолютно возмутительно». Он считает, что Трамп «пытается сфабриковать кризис».

BBC News отмечает, что остается неясным, были ли направлены войска в Чикаго, но, вероятно, это решение будет оспариваться в суде. Как правило, войска Нацгвардии развертываются по распоряжению губернатора штата, а американские законы ограничивают использование армии на территории США.

В конце сентября Трамп отдал распоряжение направить войска в город Портленд (штат Орегон), где также проходят протесты против рейдов и высылки мигрантов. 4 октября суд временно заблокировал это решение. Судья Карин Иммергут назвала заявления Трампа о ситуации в Портленде «оторванными от реальности» и заявила, что действия администрации нарушают Конституцию. Она отметила, что использование военных для подавления беспорядков без согласия штата Орегон ставит под угрозу суверенитет как этого штата, так и других, а также усугубляет напряженность в городе и провоцирует новые протесты.

Трамп ранее отдавал приказы о вводе войск в Лос-Анджелес, Вашингтон и Мемфис.

