ТАСС: суд арестовал все имущество бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова

Останкинский суд Москвы арестовал все имущество бывшего судьи Верховного суда России Виктора Момотова и еще 22 человек, связанных с ним, рассказал источник ТАСС.

Это решение суда — обеспечительная мера по иску Генпрокуратуры. Ведомство потребовало изъять у Момотова 95 объектов недвижимости стоимостью более девяти миллиардов рублей, зарегистрированных на третьих лиц.

Среди тех, у кого суд арестовал имущество, — мать Момотова и бизнес-партнеры бывшего судьи Андрей и Иван Марченко. Кроме того, суд арестовал объекты недвижимости, которые прокуратура требует изъять в доход государства. Речь идет о гостинице «Вологда» и почти 100 объектах, зарегистрированных на обоих Марченко.

Самого Андрея Марченко арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, рассказал ТАСС адвокат бизнесмена Иван Дворовенко. По его словам, предпринимателя отправили в СИЗО в тот же день, когда Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества.

Виктор Момотов занимал пост судьи Верховного суда с 2010 года. В 2013-м он был избран секретарем пленума Верховного суда, в 2019-м вошел в состав президиума. На IX Всероссийском съезде судей 2016 года он был избран председателем Совета судей РФ, а в декабре 2022-го — переизбран на новый срок. После иска прокуратуры Момотов подал в отставку.